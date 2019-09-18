Fed politika faizini 25 baz puan düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) 25 baz puan faiz indirdi.

Fed, Çarşamba günkü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası politika faizini 25 baz puan düşüşle yüzde 1.75-2.0 düzeyine çekti.

Banka'dan yapılan açıklamada söz konusu kararda "küresel gelişmeler ve yatay enflasyonun" etkili olduğu belirtildi.

DHA