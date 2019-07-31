Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası, 2008 finansal krizinden bu yana ilk kez olmak üzere politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0-2.25 aralığına çekti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada duyurulan 25 baz puan faiz indirimiyle Fed, 2015 yılında başlattığı sıkılaştırma politikasına son verdi. FOMC'den yapılan açıklamada söz konusu faiz indirimine "ekonomik görünüme ilişkin bazı küresel gelişmelerde ve bastırılmış enflasyon" sebebiyle gidildiğini duyururken, ABD ekonomisindeki mevcut büyümenin "ılımlı" ve iş piyasasındaki görünümün de "güçlü" olmasına karşın faiz indirimine gidildiğini belirtti.

DHA