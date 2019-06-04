Fed / Powell: Fed büyümeyi destekleyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in büyümeyi güçlü bir iş gücü piyasası ve simetrik yüzde 2.0 enflasyon hedefi ile destekleyeceğini söyledi.

Chicago Fed'de konuşan Powell, yüzde 0.0 faiz oranları ve varlık alımları gibi kriz zamanlarında kullanılan araçların yeniden kullanılma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Kriz zamanlarında kullanılan araçlardan söz edilirken "alışılmadık" ifadesinin artık kullanılmaması gerektiğine işaret eden Powell, "İleride durumun gerektirmesi halinde, efektif alt sınır anlamına gelebilecek önlemler almak durumunda kalabiliriz" dedi.

DHA