Fed toplantısı yapıldı! Faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası, koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna vurgu yaptığı açıklamada, bankaların bu zorlu dönemde ABD ekonomisini ve vatandaşlarını desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini beklenen düzeyde tutmaya kararlı olduğu belirtildi.

KISA VADEDE RİSK SÖZ KONUSU

Yapılan açıklamada, salgın ve halk sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirlerin, ekonomik çalışmalarda sert düşüşler ve iş kayıplarına neden olduğuna değinerek, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu düşürdüğü ifade edildi.



Şirketlere ve vatandaşlarına kredi akışını desteklemeye yönelik politika önlemleriyle finansal koşulların iyileştiğine dikkat çekilen açıklamada, halk sağlığı krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu ifade edildi.



Açıklamada, bu gelişmeler doğrultusunda Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 0 ila 0,25 arasında tutmaya karar verdiği kaydedildi.

"ORANLARI ARTTIRMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini belirtti.

Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından, telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.Salgının ABD ve dünya genelinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu anımsatan Jerome Powell, geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu, istikrarın sağlanması, toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olması ve kalıcı ekonomiye yönelik kalıcı zararın önlenmesi için Fed'in araçlarını kullanmakta kararlı olduğunu ifade etti.

YILIN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA BEKLENİYOR



Powell, Fed'in ekonomik tahminlerine de değinerek, "Hazirandaki ekonomik beklentilerin gösterdiği şey, bu yılın ikinici yarısında başlayan ve sıfıra yakın seviyelerdeki faiz oranlarının desteğiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecek ekonomik toparlanma beklentisidir" dedi.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fed Başkanı Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.



Powell, Fed ve ABD Kongresinin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla adım atmasının gerekebileceğini belirterek, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalganın ekonomik toparlanmaya zarar verebileceğini ifade etti.