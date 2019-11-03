Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenlik yapan Engin Akyol, maddi durumu düşük öğrenci ve aileleri için yardım seferberliği başlattı.

Bismil'in fedakar öğretmeni Akyol, öğrencilerin elbise, ayakkabı, pantolon, kitap, kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve yoksul ailelere yardımlarda bulunmak için yaptığı çalışmayla yaklaşık bir yıl içerisinde 3 bin çocuğa elbise ayakkabı kırtasiye ve bin aileye iye gıda yardımında bulundu.

Yaptığı çalışma ile ilgili konuşan Akyol, umut beklemek ve aramanın toplumda çok fazla insanda bulunduğunu söyledi. Akyol, "İnsanlık değerini ve bilincini artırma adına gönül köprüsü olmaya gönül koyan gönüllü bir vatandaşım. Hayırseverlerin desteğini umut bekleyen yüzlerce insana yetiştirmeye ilke edinmeye ve umut ışığı olma adına gönül koydum. Yaklaşık 8 yıldır bu yolda hizmet eden bir gönüllüyüm. Bu gönüllü bilincini yapmamın sebebi ise o kadar umut bekleyen insan var ki ve umutlarına umut olmayan o kadar can var ki bende bir nebze de olsa karınca misali hayırseverlerin desteği ile ayakkabı, kitap, giyim, gıda kolisi gibi çalışmalar yapmaktayım. Yıllardır çevre doğa bilinci için Bismil de hizmet edip ve birçok proje uygulayarak çevre bilincini oluşturma adına yeşillendirme projeleri çevre doğa bilinci adı altında yediden yetmişe eğitimlerde vermekteyim. Sadece Bismil değil benim için Türkiye'nin dört bir yanı aynıdır. Nerede bir umut ışığı bekleyen birilerini görüyorum veya duyuyorum destek olmak için seferber olmaya çalışıyorum. Türkiye'nin birçok ilinde de güzel umut projesini yaptık. Çocuklardaki bu güzel duygu ve sevinç her şeye bedeldir. Herkes ben derse toplumda durumu hiç iyi olmayan insanlar da kendi başlarına terk edilirse toplum için hiç iyi olmaz. Bu insanları kaybetmiş oluruz. Çocukları da zararlı yollara girmeye mahkum olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA