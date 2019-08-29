Fed/Barkin: Büyümeye yönelik tehditleri yakından izliyorum

Richmond Merkez Bankası (Fed) Başkanı Thomas Barkin, ekonominin yeni bir faiz indirimine ihtiyacı olup olmadığı konusunda fikrini oluşmadığını, ekonomik büyümeye yönelik tehditleri yakından izlediğini vurguladı.

Zayıf enflasyonun, faizlerin indirilmesi için bir neden olduğuna ilişkin görüşler konusunda "henüz ikna olmadığını" vurgulayan Barkin, imalat sektöründeki yavaşlamaya, işletme yatırımlarıdaki düşüşe ve zayıf yabancı ekonomilere ağırlık verdiğini belirtti ve ekledi:

"Büyüme patikasını yakından izliyorum. Ulusal ekonomi çok iyi görünüyor. Uluslararası ekonomiler ise daha zayıflar ve özellikle ticaret konusunda belirsizlik yüksek."

Barkin, Federal Açık piyasa Komitesi'nin Eylül toplantısında faizlerde daha fazla indirime destek verip vermeyeceğini söylemedi.

DHA