Fed/Clarida: Faiz artışında duraksamanın ardında küresel büyümedeki yavaşlama var

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in faiz artışlarını durdurmasının arkasında, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın olduğunu söyledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Dallas Fed'de konuşan Clarida, "Gerçek şu ki, küresel ekonomi yavaşlıyor. İtalya'da negatif büyüme var. Almanya bu yıl belki yalnızca yüzde 1.0 büyüyebilir. Çin'de yavaşlama var. Tüm bu gelişmeleri hesaba katmalıyız" dedi.

Fed'in gelecekte yaşanacak herhangi bir daralma ile para politikası yoluyla mücadele için faizleri düşürme yönünde biraz alanı olduğunu ifade eden Clarida, ancak dünya genelinde diğer merkez bankalarının faizi hala krizle tam mücadele düzeyinde tutmaya devam ettiklerine dikkat çekti.

"Bu durum kesinlikle global ekonomiyi daha kırılgan yapıyor" diye konuşan Clarida, tam istihdama yakın hareket eden, enflasyon hedefine yaklaşan ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu söyledi.

Clarida, "Faizleri hangi seviyede belirlemek için verilere bakma konusunda sabırlı olabileceğimiz bir durumda olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

"ABD ekonomisi şu anda iyi bir konumda ve biz ekonominin bu durumunu destekleme ve devam ettirme konusunda yapabileceğimiz her yeli yapmayı gerçekten istiyoruz" diye konuşan Clarida, ABD ekonomisi için aralarında Asya ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamın da olduğu bazı riskler bulunduğunu da belirtti.

DHA