Fed’den Eylül’e kadar faiz indirimi beklentisi yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayındaki toplantısından önce faiz oranlarını düşüreceği beklentileri arttı.

Wall Street Journal'ın anketine katılan 46 ekonomistin yaklaşık yüzde 70'i, Eylül ayında Fed'in faiz oranlarını düşüreceğini düşündüğünü belirtirken, iki ekonomist Fed'in Eylül ayını beklemeden Haziran ayında faizleri düşüreceğini öngördü.

Katılımcıların yüzde 40'ı faiz indiriminin Ağutos ayında olacağını beklediklerini belirtirken, yüzde 30'luk bir kısım ise faiz indirimini Eylül ayında beklediklerini söylediler.

CME Group'un Fed Gözlem Aracı hesaplamalarına göre Haziran ayında bir faiz indirimi olma olasılığı yüzde 24.2 olurken, bu oran Temmuz ayı için yüzde 84'e yükseliyor. Fed'in faiz indiriminin Eylül ayında olacağını düşünenler ise yüzde 5.8'de kaldı.

Fed faiz oranlarını Aralık ayından bu yana yüzde 2.25 – yüzde 2.5 aralığında tutuyor.

DHA