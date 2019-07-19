Fed'den faiz indirimi beklentileriyle Avrupa piyasaları yükseldi

Avrupa piyasaları, New York Fed (Merkez Bankası) Başkanı John Williams'ın açıklamalarının, Fed'in faiz indireceği beklentilerini güçlendirmesiyle yükseldi.

Merkez Bankası Araştırma Derneği'nin toplantısında konuşan Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizlerin düşük ve ekonomik büyümenin yavaşladığı zamanlarda "bir felaketten" kaçınmak için önleyici tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Williams, Fed'in elinde birçok olanak varken, ekonomik sorunların daha ilk belirtilerinde hızlıca harekete geçerek faizleri indirmesinin yerinde olacağını vurguladı ve ekledi:

"Facianın oluşmasını beklemektense önleyici önlemler almak daha doğru olur. Önünüzde bu kadar uyarıcı olduğunda ekonomik çıkmazın ilk belirtisinde faizleri indirerek hızlı hareket etmek gerekir."

Williams'ın konuşmasından birkaç saat önce bir açıklama yapan St. Louis Fed Başkanı James Bullar da, faiz indirimini desteklediğini söyledi ve böyle bir adımın ekonomik yavaşlamaya karşı bir "sigorta" olacağını vurguladı.

Bunun yanında Microsoft cirosu geçen çeyrekte yıllık yüzde 12.1 arttı. Küresel gelişmeler kapsamında Almanya enflasyon verisiyle Euro Bölgesi ekonomik büyümesine yönelik endişeler yükselirken, ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracını vurduğu iddialarının ardından petrol fiyatları arttı.

Erken işlemlerde;

- FTSE yüzde 0.63,

- DAX yüzde 0.57

- CAC 40 yüzde 0.68 yükseldi.

Euro dolar karşısında yüzde 0.16 düşüşle 1,12592 dolara gerilerken, sterlin karşısında da yüzde 0.06 artışla 0.89917 sterline yükseldi. Sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.2 değer kaybederek 1.25209 dolardan işlem gördü.

DHA