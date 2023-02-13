Fede San Emeterio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede San Emeterio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fede San Emeterio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fede San Emeterio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fede San Emeterio 16 Mart 1997 tarihinde Sierra de Ibio şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico San Emeterio Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fede San Emeterio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fede San Emeterio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Fede San Emeterio'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fede San Emeterio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedesanemeterio/

Fede San Emeterio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fede San Emeterio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fede San Emeterio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fede San Emeterio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Racing

16 Ağu 2016 yılında Sevilla Atl.

15 Ağu 2018 yılında Real Valladolid

16 Ağu 2018 yılında Granada

30 Haziran 2019 yılında Real Valladolid

6 Ocak 2022 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

7 Ağu 2022 yılında Cádiz CF

Fede San Emeterio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fede San Emeterio şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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