Fede Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fede Vico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fede Vico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fede Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fede Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fede Vico

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fede Vico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fede Vico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fede Vico 4 Temmuz 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Vico Villegas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fede Vico Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Fede Vico, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Leganés futbol takımında oynamaktadır. CD Leganés takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fede Vico'nin CD Leganés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fede Vico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fvico/

Fede Vicoboyu ve yaşı kaç

Fede Vico Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fede Vico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fede Vico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fede Vico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2013 yılında RSC Anderlecht

31 Ocak 2014 yılında KV Oostende

30 Haziran 2014 yılında RSC Anderlecht

1 Eylül 2014 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Anderlecht U21

1 Şubat 2016 yılında Albacete

30 Haziran 2016 yılında RSC Anderlecht

17 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

8 Aralık 2016 yılında CD Lugo

5 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

9 Temmuz 2018 yılında Granada

30 Haziran 2019 yılında CD Leganés

1 Temmuz 2019 yılında Granada

15 Ağu 2021 yılında CD Leganés

Fede Vico kimdir

Fede Vico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fede Vico şuan CD Leganés takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Fede Vico Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fede Vico nereli

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