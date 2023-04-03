Fedele İovino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedele İovino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fedele İovino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fedele İovino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fedele İovino 10 Temmuz 2005 tarihinde Castellamare di Stabia şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fedele İovino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Fedele İovino, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fedele İovino'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fedele İovino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fedele İovino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ağustos 2021 yılında Cosenza U17
30 Haziran 2022 yılında Napoli U17
1 Temmuz 2022 yılında Cosenza U19
Fedele İovino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fedele İovino şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ASD Club Napoli (07/2011-10/2014), ASD Academy Football Italy (10/2014-02/2015), ASD Villaricca Calcio (02/2015-06/2015), SSC Napoli (07/2015-08/2021), Cosenza Calcio (08/2021-)
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