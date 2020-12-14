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  3. Federasyon acı haberi duyurdu! Milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti!

Federasyon acı haberi duyurdu! Milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti!

Türkiye Karate Federasyonu, milli sporcu Semih Arslan'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyon acı haberi duyurdu! Milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti!

Türkiye Karate Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

SEMİH ARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

 Semih Arslan, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi ve Türkiye Olimpik Hazırlama Merkezi sporcusu milli karatecidir. Henüz 19 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi  sonucunda hayatını kaybetti.

Federasyon acı haberi duyurdu! Milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti!

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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