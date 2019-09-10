Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş: TED Open, Türk tenisinin hafızası

Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu olan American Express İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısında konuşan Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, turnuvanın, köklü tarihi ile Türk tenisinin hafızası olduğunu söyledi.

Bu yıl 71'inci kez düzenlenen American Express İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısı TED Spor Kulübü'nde düzenlendi. Dün başlayan ve 15 Eylül'de sona erecek turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, American Express İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe, milli tenisçi Marsel İlhan ve Rumen tenisçi Marius Copil katıldı.

CENGİZ DURMUŞ: BU TURNUVA TÜRK TENİSİNİN HAFIZASI

Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, turnuvanın, köklü tarihi ile Türk tenisinin hafızası olduğunu belirtti. Başkan Durmuş, "Roy Emerson'dan Ilie Nastase'ye, Tim Henman'dan Alexander Zverev'e birçok yıldız ismi ağırlayan organizasyon Türk tenisinin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi oldu. Dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçilmiş bir organizasyondan bahsediyoruz. Bizim için çok değerli bir turnuva. Türkiye'yi bir tenis ülkesi haline getirebilmek için çalışıyoruz. Bize bu yolda destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar olmadan hedeflerimize ulaşmamız kolay değil. Herkese başarılar diliyorum" dedi.

MEHMET TINAZ: EN ÖNEMLİ MİSYONUMUZ BU ORGANİZASYONDAKİ DEVAMLILIĞIMIZ

1946 yılından beri bu turnuvayı 71'inci kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz da, "Yılda beş tane uluslararası turnuva düzenliyoruz. Bizim en önemli misyonumuz bu organizasyonlardaki devamlılığımız. Değişen Challenger Turu kurallarıyla mücadele ederken belediyelerimiz, sponsorlarımız bize destek veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

American Express İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe ise turnuvayı adına yakışır şekilde organize etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan milli tenisçi Marsel İlhan da, "İki yıldır sağlık problemleri ile uğraşsam da şu an çok iyi durumdayım ve çok hırslıyım. Zor dönemlerimde bana sahip çıkan TED Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Rumen raket Marius Copil ise Davis Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'na başarı dileklerini iletti.

81 BİN 240 DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK

Türkiye'nin en eski uluslararası tenis organizasyonu olan turnuva bir kez daha erkekler tenisinin en iyi raketlerini ağırlıyor. Turnuvada 81 bin 240 dolar ödül dağıtılacak. Bu sene Wimbledon tenis turnuvasında 4'üncü tur oynayan 21 yaşındaki Fransız tenisçi Ugo Humbert organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak yer alıyor. Turnuvada Türkiye'yi Marsel İlhan, Mert Naci Türker, Burakcan Yılmaz ve Baran Cengiz olmak üzere 4 milli tenisçi temsil ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cengiz Durmuş'un açıklamaları

- Mehmet Tınaz'ın açıklamaları

- Melis Yafe'nin açıklamaları

- Marsel İlhan'ın açıklamaları

- Marius Copil'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

DHA