Federasyonun ana statüsü değişiyor: TFF'ye bağlı kurullar bağımsızlık yolunda!

AK Parti tarafından hazırlanan ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası' teklifi kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu, PFDK ve MHK gibi kurulların seçimleri ve yönetimlerinin artık bağımsız olacağı belirtildi. AİHM kararı doğrultusunda hazırlanan tekşf ile birlikte federasyonun ana statüsü değişmiş olacak.

KULÜPLERDE ŞİRKETLEŞMENİN ÖNÜ AÇILACAK

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre düzenlemenin bazı önemli başlıkları şöyle:

Spor kulübü başkanları ve yöneticilerinin, kendi dönemleriyle ilgili 'bütçe dışı fazla harcamalardan' doğrudan sorumlu olması ve sorumlulukları kapsamında belli cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalabilmeleri sağlanacak. Böylece kulüplerin şirketleşmesinin önü açılmış olacak. Ancak AK Parti yetkilileri, bu düzenleme ile profesyonel liglerde daha çok altyapıda yetişen sporcuların oynamasının teşvik edileceğini ifade ediyor.

Dernek statüsünden çıkarılacak kulüplerin ilgili tüm işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

DENETİM YİNE KAMUNUN ELİNDE OLACAK

TFF’ye bağlı Tahkim Kurulu, PFDK ve MHK gibi kurulların seçimleri ve yönetimleri, AİHM kararı doğrultusunda 'TFF’den bağımsız' hale getirilecek. Böylece federasyonun ana statüsü değişmiş olacak.

Altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü olanlar, spor kulübü başkanı ya da yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği yapamayacak.

İllerde en az 15 kulüp birleşerek bir 'spor kulüpleri federasyonu' kurabilecek ancak bir ilde birden fazla federasyon oluşturulamayacak. Türkiye genelinde ise en az 30 spor kulüpleri federasyonunun katılımı ile bir 'spor kulüpleri konfederasyonu' kurulabilecek.

Her federasyonun yönetiminde ilgili branşın milli sporcuları yer alacak.