Federer'den örnek davranış! 1 milyon dolar bağışladı

Federer koronavirüs salgınına karşı duyarsız kalmadı.

Instagram hesabından açıklama yapan Federer, "Bunlar zor zamanlar ve kimse unutulmamalı. Eşim Mirka ve ben İsviçre'de zor durumda olan aileler için 1 milyon İsviçre frangı bağış yapma kararı verdik." ifadelerini kullandı.

Yardımlarının bir başlangıç olduğunu ifade eden Federer, "Umarım ihtiyaç sahibi insanlara destek vermeye başkaları da katılır. Bu krizin üstesinden beraber gelebiliriz. Sağlıkla kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da koronavirüs ile mücadele için 1 milyon euro'luk bağış yaptı.