Federico Alonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Alonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Alonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Alonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Alonso 4 Nisan 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Federico Damián Alonso Delmonte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Alonso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Federico Alonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Alonso'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Alonso Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fede_alonso17

http://www.instagram.com/federico.alonso.17/

http://www.facebook.com/federico.alonso.969

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Federico Alonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Alonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Alonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Alonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Villa Teresa

5 Mart 2014 yılında SD Aucas

18 Şubat 2015 yılında Fuerza Amarilla

1 Ocak 2018 yılında Murciélagos

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Venezuela

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2019 yılında CA Cerro

10 Ocak 2020 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Federico Alonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Alonso şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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