Federico Anselmo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Anselmo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Anselmo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Anselmo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Anselmo 11 Haziran 1994 tarihinde Las Acequias şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Marcelo Anselmo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Anselmo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASCUAL FERNANDO LEZCANO yapmaktadır. Federico Anselmo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Anselmo'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Anselmo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Anselmo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Federico Anselmo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Anselmo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

25 Ocak 2016 yılında Rafaela

30 Haziran 2016 yılında Estudiantes

25 Temmuz 2016 yılında CA Unión

24 Ağu 2017 yılında Argentinos Jrs.

21 Aralık 2017 yılında CA Unión

1 Ocak 2018 yılında CA Unión II

24 Temmuz 2018 yılında Quilmes

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

18 Kasım 2020 yılında Palestino

16 Mart 2021 yılında Quilmes

10 Ocak 2022 yılında Maldonado

6 Ocak 2023 yılında Quilmes

Federico Anselmo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Anselmo şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Estudiantes de La Plata

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.