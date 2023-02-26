Federico Arbelaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Arbelaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Arbelaez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Arbelaez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Arbelaez 10 Kasım 1996 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Arbeláez Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Arbelaez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Federico Arbelaez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Arbelaez'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Arbelaez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Arbelaez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Arbelaez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Arbelaez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Llaneros FC

1 Ocak 2018 yılında Patriotas

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2020 yılında Patriotas

31 Aralık 2022 yılında Indep. Santa Fe

6 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Federico Arbelaez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Arbelaez şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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