Federico Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Barrios 5 Ekim 1996 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Barrios Rubio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Barrios Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Barrios'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Dayton Dutch L.

1 Ağustos 2019 yılında Dayton Flyers

1 Ocak 2020 yılında Montv. Academy

3 Temmuz 2021 yılında Independiente

17 Şubat 2022 yılında Botev Vratsa

Federico Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Barrios şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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