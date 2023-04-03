Federico Bellotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bellotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bellotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Federico Bellotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Federico Bellotti 26 Haziran 2005 tarihinde Cosenza şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Federico Bellotti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Bellotti, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Bellotti'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Federico Bellotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Federico Bellotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2022 yılında Cosenza U19
Federico Bellotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Federico Bellotti şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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