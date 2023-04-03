Federico Bellotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bellotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Federico Bellotti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Bellotti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.