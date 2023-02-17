Federico Bisanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bisanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bisanz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Bisanz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Bisanz 28 Ağu 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Arturo Bisanz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Bisanz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Bisanz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Bisanz'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Bisanz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Bisanz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Bisanz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Bisanz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Atlanta II

15 Ağu 2021 yılında Atlanta

Federico Bisanz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Bisanz şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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