Federico Bizans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bizans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bizans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Bizans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Bizans 28 Ağu 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Arturo Bisanz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Bizans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Bizans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 15 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Bizans'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Bizans Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Bizans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Bizans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Bizans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Atlanta II

15 Ağu 2021 yılında Atlanta

Federico Bizans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Bizans şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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