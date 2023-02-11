Federico Boasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Boasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Boasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Boasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Boasso 16 Eylül 1995 tarihinde San Carlos Centro, Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Hernán Boasso Fleury şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Boasso Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Boasso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Boasso'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Boasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Boasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Boasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Boasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2018 yılında Union (S)

1 Temmuz 2019 yılında Nacional Potosí

29 Eylül 2020 yılında AS Rodos

6 Şubat 2021 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında Almagro

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Federico Boasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Boasso şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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