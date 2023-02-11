Federico Bonansea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bonansea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bonansea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Bonansea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Bonansea 13 Mart 1998 tarihinde Dalmacio Vélez Sarsfield şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Bonansea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Federico Bonansea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Bonansea'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Bonansea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Bonansea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Bonansea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Bonansea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Belgrano II

17 Temmuz 2016 yılında FC Villarreal C

30 Haziran 2017 yılında Belgrano II

16 Temmuz 2019 yılında Moralo CP

31 Ocak 2020 yılında CA Unión II

1 Şubat 2021 yılında CA Unión

5 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2022 yılında CA Unión

6 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Federico Bonansea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Bonansea şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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