Federico Bravo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bravo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bravo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Bravo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Bravo 5 Ekim 1993 tarihinde Jesús María şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Bravo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Federico Bravo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Bravo'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Bravo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fede_bravoo

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http://www.instagram.com/fede_bravoo/

Federico Bravo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Bravo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Bravo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Bravo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Boca Juniors

20 Şubat 2016 yılında New York City

31 Aralık 2016 yılında Boca Juniors

6 Şubat 2017 yılında Panetolikos

16 Temmuz 2018 yılında Patronato

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

24 Ağu 2020 yılında Riga

1 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

11 Ocak 2022 yılında Antofagasta

10 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Federico Bravo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Bravo şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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