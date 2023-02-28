Federico Carrizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Carrizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Carrizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Carrizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Carrizo 17 Mayıs 1991 tarihinde Villa Giardino şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Gastón Carrizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Carrizo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Martin Guastadisegno yapmaktadır. Federico Carrizo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Carrizo'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Carrizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Carrizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Carrizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Carrizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Rosario Central

9 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

6 Ağustos 2015 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors

23 Şubat 2017 yılında Rosario Central

17 Ocak 2019 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2022 yılında Peñarol

1 Temmuz 2022 yılında Cerro Porteño

Federico Carrizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Carrizo şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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