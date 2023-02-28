Federico Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Castro 24 Ağustos 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Gastón Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTWAY yapmaktadır. Federico Castro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Castro'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Def. Cambaceres

1 Ocak 2014 yılında Defensores (VR)

19 Ocak 2015 yılında Sarmiento Junin

8 Ocak 2016 yılında Santamarin

30 Haziran 2016 yılında Sarmiento Junin

23 Temmuz 2016 yılında Defensores (VR)

9 Temmuz 2018 yılında Ind. Rivadavia

29 Temmuz 2019 yılında Palestino

1 Ocak 2020 yılında Curicó Unido

15 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

9 Haziran 2021 yılında Sol de América

20 Ocak 2022 yılında Curicó Unido

Federico Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Castro şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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