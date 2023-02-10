Federico Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Costa 8 Ekim 1988 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Costa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Federico Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Costa'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CA Talleres

1 Ocak 2016 yılında Patronato

4 Mart 2021 yılında Ferro

1 Ocak 2022 yılında Kariyer sonu

Federico Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Costa şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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