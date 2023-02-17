Federico Crescenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Crescenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Crescenti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Crescenti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Crescenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Crescenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Crescenti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Crescenti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Crescenti 13 Temmuz 2004 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Leandro Crescenti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Crescenti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Federico Crescenti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Crescenti'nin FC Liefering ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Federico Crescentiboyu ve yaşı kaç

Federico Crescenti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Crescenti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Crescenti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Crescenti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U16

13 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

Federico Crescenti kimdir

Federico Crescenti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Crescenti şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Rheineck, FC St. Gallen (-2020), RB Salzburg (2020-)

Federico Crescenti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Federico Crescenti nereli

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