Federico Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Diaz 14 Nisan 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Leonardo Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Diaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B2B Group yapmaktadır. Federico Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Diaz'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Los Andes

12 Temmuz 2021 yılında Desamparados

1 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Federico Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Diaz şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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