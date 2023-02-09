Federico Fattori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Fattori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Fattori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Fattori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Fattori 22 Temmuz 1992 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Fattori Mouzo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Fattori Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Fattori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Huracán futbol takımında oynamaktadır. CA Huracán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Fattori'nin CA Huracán ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Fattori Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Fattori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Fattori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Fattori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nueva Chicago

30 Ocak 2015 yılında Newell's

1 Ocak 2016 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2017 yılında Newell's

1 Temmuz 2017 yılında Nueva Chicago

5 Ocak 2018 yılında CA Temperley

25 Şubat 2021 yılında Ferro

4 Ocak 2022 yılında Huracán

31 Aralık 2022 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında Huracán

Federico Fattori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Fattori şuan CA Huracán takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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