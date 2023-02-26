Federico Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Flores 18 Mayıs 1992 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Jesús Flores şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Flores Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Federico Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Flores'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Real Potosí

31 Aralık 2015 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal FC II

1 Temmuz 2017 yılında Sp. Figherense

27 Şubat 2018 yılında Gualaceo SC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

16 Haziran 2022 yılında Libertad FC

3 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

Federico Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Flores şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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