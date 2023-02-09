Federico Gattoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gattoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Gattoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Gattoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Gattoni 16 Şubat 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Gattoni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Lombilla yapmaktadır. Federico Gattoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Federico Gattoni'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Gattoni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedeagattoni/

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Federico Gattoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Gattoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Gattoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Gattoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo II

10 Ağu 2020 yılında San Lorenzo

Federico Gattoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Gattoni şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Federico Gattoni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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