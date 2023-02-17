Federico Gentile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gentile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Gentile kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Gentile ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Gentile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gentile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Gentile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Gentile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Gentile 27 Ocak 1985 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Gentile Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Gentile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Gentile'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Gentileboyu ve yaşı kaç

Federico Gentile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Gentile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Gentile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Gentile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rieti

1 Temmuz 2007 yılında Valenzana

1 Temmuz 2008 yılında Civitavecchia

1 Ocak 2009 yılında Alghero

1 Ekim 2010 yılında Aprilia

1 Temmuz 2011 yılında Celano

1 Temmuz 2012 yılında Savona

26 Temmuz 2014 yılında SPAL

27 Temmuz 2016 yılında Siena

13 Ağu 2017 yılında Como

30 Temmuz 2019 yılında Foggia

14 Ocak 2021 yılında AJ Fano

30 Haziran 2021 yılında Foggia

11 Ağu 2021 yılında Seregno

11 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Federico Gentile kimdir

Federico Gentile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Gentile şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Federico Gentile nereli

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