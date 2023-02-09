Federico Girotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Girotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Girotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Girotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Girotti 2 Haziran 1999 tarihinde Acassuso şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Girotti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Federico Girotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 6 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Girotti'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Girotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Girotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Girotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Girotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında River Plate II

1 Eylül 2020 yılında River Plate

6 Şubat 2022 yılında CA Talleres

Federico Girotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Girotti şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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