Federico Gomes Gerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gomes Gerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Gomes Gerth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Gomes Gerth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Gomes Gerth 5 Mart 2004 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Gomes Gerth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Gomes Gerth Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Gomes Gerth, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Gomes Gerth'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Gomes Gerth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedegomes/

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Federico Gomes Gerth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Gomes Gerth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Gomes Gerth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Gomes Gerth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Tigre II

Federico Gomes Gerth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Gomes Gerth şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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