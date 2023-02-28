Federico Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Gomez 29 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Federico Elias Ezequiel Gómez Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına - tarihinde katılmıştır. Federico Gomez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Gomez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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