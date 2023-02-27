Federico Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Gonzalez 6 Ocak 1987 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Rafael González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Federico Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Gonzalez'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ferro

30 Haziran 2009 yılında Indep'te II

1 Ocak 2010 yılında Independiente

1 Temmuz 2010 yılında Rafaela

7 Temmuz 2015 yılında Tigre

1 Ocak 2017 yılında Puebla FC

31 Aralık 2017 yılında Tigre

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında Audax Italiano

15 Şubat 2022 yılında Quilmes

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Federico Gonzalez kimdir

Federico Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Gonzalez şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Gonzalez nereli

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