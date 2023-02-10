Federico Jourdan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Jourdan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Jourdan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Jourdan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Jourdan 13 Ocak 1991 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Jourdan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Federico Jourdan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Jourdan'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Jourdan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Jourdan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Jourdan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Jourdan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CD Guarani

1 Ağu 2017 yılında Villa Dálmine

7 Ocak 2019 yılında Sol de América

12 Ocak 2021 yılında Dep. Cuenca

1 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Federico Jourdan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Jourdan şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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