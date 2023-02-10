Federico Lanzillotta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Lanzillotta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Lanzillotta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Lanzillotta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Lanzillotta 1 Aralık 1992 tarihinde Villa Luzuriaga şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Vicente Lanzillotta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Lanzillotta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Federico Lanzillotta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 6 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Federico Lanzillotta'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Lanzillotta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Lanzillotta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Lanzillotta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Lanzillotta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Nueva Chicago

6 Ocak 2016 yılında Argentinos Jrs.

29 Temmuz 2019 yılında Palestino

14 Şubat 2021 yılında Argentinos Jrs.

Federico Lanzillotta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Lanzillotta şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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