Federico Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Lopez 3 Ağu 1989 tarihinde Benavidez şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Nicolás López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Lopez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Lopez'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Platense

1 Temmuz 2010 yılında Juv. Unida (G)

1 Temmuz 2014 yılında Chaco For Ever

1 Ocak 2016 yılında CA Mitre

14 Temmuz 2016 yılında Sarmiento (R)

1 Ocak 2022 yılında Boca Unidos

12 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

Federico Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Lopez şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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