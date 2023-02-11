Federico Losas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Losas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Losas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Losas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Losas 28 Mart 2002 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Gabriel Losas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Losas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Federico Losas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 24 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Federico Losas'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Losas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Losas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Losas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Losas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mayıs 2019 yılında Chacarita Jrs

Federico Losas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Losas şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Federico Losas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Chacarita Juniors

Arjantin U17 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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