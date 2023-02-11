Federico Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Marin 24 Mart 1998 tarihinde Hurlingham şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Marin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 7 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Marin'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Huracán II

15 Ağu 2019 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2019 yılında Huracán II

1 Ocak 2020 yılında Cezalı

5 Ekim 2020 yılında Huracán

24 Ocak 2022 yılında Sacachispas

3 Haziran 2022 yılında Huracán

7 Haziran 2022 yılında Atlanta

31 Aralık 2023 yılında Huracán

Federico Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Marin şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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