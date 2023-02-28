Federico Mateos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Mateos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Mateos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Mateos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Mateos 28 Mart 1993 tarihinde Boulogne sur Mer şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Joel Mateos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Mateos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Federico Mateos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Mateos'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Mateos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Mateos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Mateos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Mateos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2016 yılında CA San Telmo

1 Temmuz 2018 yılında Ñublense

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Federico Mateos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Mateos şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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