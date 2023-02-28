Federico Milo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Milo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Milo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Milo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Milo 10 Ocak 1992 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Federico Emanuel Milo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Milo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Milo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Milo'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Milo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Milo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Milo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Milo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Arsenal Sarandí

31 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2019 yılında Arsenal Sarandí

19 Temmuz 2019 yılında CA Unión

30 Haziran 2020 yılında Arsenal Sarandí

1 Ekim 2020 yılında Aldosivi

27 Temmuz 2022 yılında Ionikos Nikeas

13 Ocak 2023 yılında Sport Boys

Federico Milo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Milo şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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