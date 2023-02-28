Federico Motta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Motta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Motta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Federico Motta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Federico Motta 13 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Federico Motta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Motta, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Motta'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Federico Motta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Federico Motta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Resistencia SC
Federico Motta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Federico Motta şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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