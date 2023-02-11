Federico Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Murillo 4 Ocak 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Aníbal Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Murillo Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Federico Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Murillo'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Federico Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

31 Aralık 2023 yılında Ferro

Federico Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Murillo şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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