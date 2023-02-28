Federico Nicosia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Nicosia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Nicosia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Nicosia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Nicosia 5 Şubat 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin,Peru uyrukludur.Gerçek adı da Federico Ariel Nicosia Malizia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Nicosia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Federico Nicosia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Nicosia'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Nicosia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedenicosia01/

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http://www.facebook.com/federico.nicosia.5

Federico Nicosia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Nicosia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Nicosia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Nicosia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2012 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2013 yılında Huracán

1 Ocak 2014 yılında San Simón

1 Ocak 2015 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2016 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2020 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

1 Temmuz 2022 yılında Alianza Atl.

Federico Nicosia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Nicosia şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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