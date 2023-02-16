Federico Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Palacios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Palacios 9 Nisan 1995 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Palacios Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Palacios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Federico Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Palacios'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Federico Palacios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fpm21_official

http://www.instagram.com/federico_palacios38/

http://www.facebook.com/FedericoPalacios38/

Federico Palaciosboyu ve yaşı kaç

Federico Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg U19

10 Ocak 2014 yılında RB Leipzig

20 Ocak 2015 yılında Rot-Weiß Erfurt

30 Haziran 2015 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig II

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig

8 Ocak 2018 yılında Nürnberg

2 Eylül 2019 yılında Regensburg

20 Ocak 2021 yılında MSV Duisburg

30 Haziran 2021 yılında Regensburg

1 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

Federico Palacios kimdir

Federico Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Palacios şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Linden 07, SG Limmer, TSV Limmer, SC Langenhagen (-2009), VfL Wolfsburg (2009-12/2013)

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Federico Palacios nereli

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